МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Доля российских семей, которые могут позволить себе купить и содержать новый автомобиль, выше в Ямало-Ненецком округе и Магаданской области, в конце списка оказались республики Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости. Названы города - лидеры по темпам роста средних зарплат в России

ОЖИВЛЕНИЕ АВТОРЫНКА

Как отмечают эксперты, в 2023 году российский рынок автомобилей после провального 2022-го заметно ожил. Уже во второй половине прошлого года начал наблюдаться процесс адаптации к новым условиям. Это привело к достаточно резкому росту продаж отечественных марок и китайских брендов.

По итогам января-ноября 2023 года в России было продано новых машин в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. А в последние месяцы темпы роста превышали 100% относительно осенних месяцев 2022 года. В части автокредитования, по данным Центробанка РФ, также видны разительные отличия. Если в 2022 году портфель кредитов на покупку автомобилей по итогам первых 10 месяцев снижался, то в текущем году он вырос на треть, до 1,6 триллиона рублей (за январь-октябрь прирост на 396 миллиардов рублей).

Такая динамика на авторынке говорит о том, что за последний год доступность автомобилей в России выросла, резюмируют аналитики. Согласно исследованию РИА Новости, в среднем в 2023 году в России доля семей, для которых доступно в финансовом плане приобретение в кредит и владение новым недорогим по сегодняшним меркам автомобилем (стоимостью миллион рублей), составила 18,9%, что на 2,6 процентных пунктов больше чем в 2022 году.

Для оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты РИА Новости провели исследование и составили седьмой ежегодный рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией.

По данным исследования, различные регионы показали очень отличающиеся результаты. Доля семей, способных приобрести новый автомобиль, у лидирующего региона в 23 раза больше, чем у замыкающего рейтинг. В среднем же пятерка лидеров опережает пятерку аутсайдеров по доле семей, которым доступна покупка автомобиля, в рейтинге 2022 года почти в 12,5 раз.

КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ

В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе.

Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита в три года. Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Расчет осуществлялся на основе данных за 2023 и 2022 годы.

Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Согласно модели предполагалось, что 50% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина семейного бюджета – на прочие расходы. Анализ проведен независимо для девяти типов состава семьи. Результирующая доля определена как средневзвешенное значение из этих девяти типов. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.

Зарплаты, стоимость страхования, стоимость бензина, расходы на содержание автомобиля и прочие параметры учитывались для каждого региона в отдельности. Для регионов Крайнего Севера, Москвы и Санкт-Петербурга расход топлива автомобилей брался как равный городским условиям, для других регионов расход считался из показателей смешанного цикла. Для Чукотки в связи с отсутствием официальных дилеров предполагалась доставка новой автомашины из другого региона, что увеличивает стоимость машины на 100-200 тысяч рублей.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА

Согласно результатам исследования, только в двух регионах более половины среднестатистических семей могут без определенных проблем купить в кредит и содержать новый недорогой автомобиль. Еще в трех регионах эта доля семей близка и лежит в диапазоне от 40% до 50%. Таким образом, в пяти регионах доступность находится на достаточно высоком уровне. Также неплохой уровень доступности покупки автомобиля (от 30% до 40%) наблюдается еще в шести регионах.

Кроме того, для большого количества семей в значительной части регионов России приобретение нового даже недорогого в текущих реалиях автомобиля (стоимостью миллион рублей) без значительных сбережений является трудно реализуемой задачей. В 20 регионах, согласно модельным расчетам, менее 10% семей могут приобрести в кредит и без особых сложностей обслуживать новый недорогой автомобиль. Однако стоит отметить позитивную динамику. Для сравнения в 2022 году таких регионов было 35, а в рейтинге 2021 года – 26 субъектов РФ. То есть в последний год доступность в небогатых регионах выросла, причем достаточно сильно, что во многом связано с ростом зарплат.

Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 59,6%. Высокий результат этого региона является следствием высоких зарплат. Помимо Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в число лидеров попали Магаданская область и Чукотский автономный округ с результатами в 50,4% и 48,5% соответственно.

В целом в регионах-лидерах отмечаются очень высокие зарплаты по российским меркам. Также в первую пятерку попали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (43,2%) и Ненецкий автономный округ (41,3%). Таким образом, лидирующая пятерка представлена исключительно северными регионами. Кроме того, в этих регионах значительная доля семей состоит из молодых работников без детей, что снижает семейные траты на текущее потребление. Высока доступность автомобилей в первой пятерке наблюдается даже несмотря на относительно высокие цены в этих регионах, в частности на страховки, топливо и другие расходы.

Москва и Санкт-Петербург в рейтинге занимают седьмое и десятое места соответственно. В Москве уровень доступности покупки автомобиля в 2023 году составил 38,2%, а в Санкт-Петербурге — 32,7%. Нахождение двух главных городов России в числе регионов-лидеров по доступности также не удивляет, учитывая относительно высокие зарплаты в них, отмечают эксперты.

Замыкают рейтинг главным образом северо-кавказские республики. На последней строчке расположилась Республика Ингушетия, где лишь 2,6% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за миллион рублей, 84-я позиция у Чеченской Республики, где 3,1% семей доступен новый недорогой автомобиль, 83-я у Кабардино-Балкарской Республики (4,3%), 82-я и 81-я —у Республики Дагестан (4,7%) и Республики Калмыкия (4,8%). Определяющую роль в низких позициях этих регионов в рейтинге играют невысокие официальные зарплаты, поясняют составители рейтинга.

Средние по стоимости автомобили (2,6 миллиона рублей) заметно менее доступны, чем недорогие. Лишь 5,8% семей в целом по России могут приобрести такой автомобиль, согласно расчетам РИА Новости. В ЯНАО, в Магаданской области и на Чукотке приобрести средний по стоимости автомобиль могут более 20% семей, а в 10 небогатых регионах доступность составляет менее 1%.