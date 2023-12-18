МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Wildberries и другие маркетплейсы в качестве альтернативы инфраструктурному платежу разработали "дорожную карту" того, какие услуги они планируют закупить у оператора "Почта России", рассказала РБК основательница онлайн-платформы Татьяна Бакальчук. "Почта России" не воюет с маркетплейсами, заявили в компании

"Здесь главное, чтобы "Почта" сама теперь не подкачала и взятые на себя обязательства выполнила. Потому что мы кровно заинтересованы в том, чтобы это сработало", — отметила Бакальчук.

Также предприниматель отметила, что отношения Wildberries и "Почты" должны строиться на взаимовыгодных условиях, что, по ее словам, является единственным способом эффективного сотрудничества двух компаний.

По словам Бакальчук, они нашли вариант, благодаря которому каждая сторона получает выгоду от сотрудничества. Wildberries рассматривает сотрудничество с "Почтой России" с точки зрения пунктов выдачи и магистральных маршрутов.

Ранее глава "Почты России" Михаил Волков, отвечая на вопрос о противостоянии компании с маркетплейсами, заявил, что войны между ними нет, а почтовый оператор регулярно общается с торговыми платформами и планирует продолжать развиваться на рынке электронной коммерции.