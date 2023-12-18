2023-12-18T09:59:00+03:00
2023-12-18T10:00:10+03:00
2023-12-18T09:59:00+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231218/842594233.html
Глава Wildberries прокомментировала сотрудничество с "Почтой России"
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Wildberries и другие маркетплейсы в качестве альтернативы инфраструктурному платежу разработали "дорожную карту" того, какие услуги они планируют закупить у оператора "Почта... ПРАЙМ, 18.12.2023
потребрынок, бизнес, экономика, технологии, новости, россия, wildberries, "почта россии"
https://cdnn.1prime.ru/images/83310/89/833108966.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83310/89/833108966.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83310/89/833108965.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83310/89/833108965.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83310/89/833108953.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83310/89/833108953.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231218/842593197.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Wildberries и другие маркетплейсы в качестве альтернативы инфраструктурному платежу разработали "дорожную карту" того, какие услуги они планируют закупить у оператора "Почта России", рассказала РБК основательница онлайн-платформы Татьяна Бакальчук.
"Здесь главное, чтобы "Почта" сама теперь не подкачала и взятые на себя обязательства выполнила. Потому что мы кровно заинтересованы в том, чтобы это сработало", — отметила Бакальчук.
Также предприниматель отметила, что отношения Wildberries и "Почты" должны строиться на взаимовыгодных условиях, что, по ее словам, является единственным способом эффективного сотрудничества двух компаний.
По словам Бакальчук, они нашли вариант, благодаря которому каждая сторона получает выгоду от сотрудничества. Wildberries рассматривает сотрудничество с "Почтой России" с точки зрения пунктов выдачи и магистральных маршрутов.
Ранее глава "Почты России" Михаил Волков, отвечая на вопрос о противостоянии компании с маркетплейсами, заявил, что войны между ними нет, а почтовый оператор регулярно общается с торговыми платформами и планирует продолжать развиваться на рынке электронной коммерции.