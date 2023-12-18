МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Поставщики уведомляют торговые сети о росте цен на товары, однако сами ретейлеры не планируют их повсеместного повышения перед Новым годом, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. В России нашли способ сдержать цены на яйца за счет импорта

"Несмотря на продолжающееся проинфляционное давление, в преддверии новогодних праздников сети не планируют повсеместного повышения цен. Уведомления от поставщиков поступают по разным категориям товаров, это не происходит одномоментно, а их обоснованность тщательно анализируется. Кроме того, ретейл за счет собственных ресурсов растягивает во времени трансляцию цены, получаемой от поставщиков, на полки магазинов", — заявил он.

При этом акцент в обеспечении ценовой и ассортиментной доступности делается как на социально значимые группы товаров, так и на товары массового спроса сезонного типа, к которым в предпраздничные недели относятся фрукты, напитки, кондитерские изделия, подарочные наборы. Также для ноября и декабря характерно значительное число промоакций и скидок на широкую номенклатуру товаров, что также способствует сохранению ценовой доступности.

Отмечается, что в целом в предновогодние недели в магазинах растут продажи и покупательский трафик примерно на 20-30%. В частности, в декабре ретейл традиционно фиксирует рост спроса на красную рыбу, икру, экзотические фрукты, шоколад, игристые вина и крепкие алкогольные напитки — эти категории представлены в широком ассортименте, по ним сформированы достаточные товарные запасы.