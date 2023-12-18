АКОРТ: поставщики уведомляют о росте цен, но сети не планируют повышения
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Поставщики уведомляют торговые сети о росте цен на товары, однако сами ретейлеры не планируют их повсеместного повышения перед Новым годом, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
"Несмотря на продолжающееся проинфляционное давление, в преддверии новогодних праздников сети не планируют повсеместного повышения цен. Уведомления от поставщиков поступают по разным категориям товаров, это не происходит одномоментно, а их обоснованность тщательно анализируется. Кроме того, ретейл за счет собственных ресурсов растягивает во времени трансляцию цены, получаемой от поставщиков, на полки магазинов", — заявил он.
При этом акцент в обеспечении ценовой и ассортиментной доступности делается как на социально значимые группы товаров, так и на товары массового спроса сезонного типа, к которым в предпраздничные недели относятся фрукты, напитки, кондитерские изделия, подарочные наборы. Также для ноября и декабря характерно значительное число промоакций и скидок на широкую номенклатуру товаров, что также способствует сохранению ценовой доступности.
Отмечается, что в целом в предновогодние недели в магазинах растут продажи и покупательский трафик примерно на 20-30%. В частности, в декабре ретейл традиционно фиксирует рост спроса на красную рыбу, икру, экзотические фрукты, шоколад, игристые вина и крепкие алкогольные напитки — эти категории представлены в широком ассортименте, по ним сформированы достаточные товарные запасы.
https://1prime.ru/consumer_markets/20231218/842600201.html