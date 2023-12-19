МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Управляющие торговых центров назвали пришедшие в Россию на смену Zara и другим магазинам испанской группы Inditex разочарованием года, сообщил РИА Недвижимость вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин. "Авито" зафиксировал в России рост спроса на одежду отечественных марок

Союз опросил управляющих российских ТЦ о результатах работы западных торговых сетей, сменивших бренд либо иным образом продолжающих деятельность в стране, и составил топ-5 лучших и худших переоткрытий по продажам.

По его словам, наибольшим разочарованием для арендодателей стало открытие новой Zara и других брендов Inditex после продажи сети арабским владельцам и проведения ребрендинга. Среди причин низких продаж — узкий ассортимент, аскетичное оформление магазинов и слабую рекламную поддержку, пояснил Люлин.

Второе место в антирейтинге занял бренд Obuv (CCC), третье — бренды RE, СИН, CR, XC, MO, пришедшие на смену Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay польского бренда LPP, четвертое — Motherbear (бывшая Mothercare), пятое — "Вкусно — и точка" (бывший McDonald's), сообщил вице-президент СТЦ. При этом, добавил он, "Вкусно — и точка" заняла первое место в списке лучших переоткрытий.

"Торговые центры, скорее, разочаровались в большинстве переоткрытых брендов, которые не смогли показать такие же продажи с квадратного метра, как их предшественники", — подчеркнул Люлин.

По его мнению, на смену зашедшим брендам придут отечественные магазины, такие как MFG, Gloria Jeans, LIME, Ladies and Gentlemen, а также турецкие KOTON, LC WAIKIKI, Collin's.