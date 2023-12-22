МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Россияне в этом году предпочитали заказывать с утра выпечку, вечером пиццу, а вот после 12 ночи — шаурму, не потеряли популярность и бургеры, рассказали РИА Новости в "Яндекс Еде" на основе собственных данных. "Яндекс.Еда" создал собственный гид по ресторанам Москвы

"Утром заказывают выпечку. А вот ночью многие предпочитают перекусить шаурмой — ее чаще всего выбирают после 00:00… Доставка готовых блюд востребована круглосуточно, при этом есть периоды, на которые обычно приходится пик спроса. К примеру, в 2023 году утренний пик заказов приходился на 11 утра, а вечерний традиционно на 19 часов — чаще всего ужинают все в это время", — говорится в исследовании.

Отмечается, что бургеры и пицца — традиционно одни из самых популярных категорий блюд, их чаще всего заказывают днем и вечером: с 12.00 до 17.00 и с 18.00 до 23.00. Еще одна популярная категория блюд днем — супы, в ней по числу заказов лидируют борщ и том ям.

Если не учитывать различные бургеры, то в топ-10 популярных блюд на сервисе за этот год вошли: картофель фри, хачапури по-аджарски, роллы "Филадельфия", картофель по-деревенски, пицца "Пепперони", салат "Цезарь с курицей", борщ, сырные палочки, пицца "Маргарита", хачапури по-мегрельски. А среди национальных кухонь в топ-3 завершающегося года вошли американская, японская и русская.

"В уходящем году на сервисе заметно выросла популярность и других блюд, а также напитков. Например, хот-догов (число заказов увеличилось в 3,4 раза год к году), шаурмы (более чем в 3 раза) и кофе (в 3 раза)… Еще одним блюдом, на которое спрос сильно вырос за год, стали вафли — как сладкие, так и сытные. В 2023 году количество их заказов на сервисе увеличилось в 3,2 раза относительно 2022 года. Это можно объяснить в том числе растущей на сервисе популярностью завтраков: за последние 2 года число утренних заказов в "Еде" увеличилось на 40%", — добавили в компании.

При этом один из самых дорогих заказов в сервисе был у клиента в Москве — он заказал блюда грузинской кухни более чем на 230 тысяч рублей. Самый большой заказ сделали тоже в столице — он состоял из 188 блюд, туда входили сэндвичи, пельмени, паста, разнообразные десерты. Среди других необычных заказов в 2023 году — 69 латте, а также 95 пицц.