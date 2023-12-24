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2023
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В Россию доставили вторую партию яиц из Азербайджана
Потребрынок
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Вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн поступила в РФ, следует из сообщения Россельхознадзора. Первая партия пищевого яйца из Азербайджана в Россию... ПРАЙМ, 24.12.2023
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, куриные яйца, азербайджан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн поступила в РФ, следует из сообщения Россельхознадзора.
Первая партия пищевого яйца из Азербайджана в Россию поступила 19 декабря в количестве 36 тонн, сообщали в ведомстве.
"Двадцать первого декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России", — говорится в сообщении.
Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил об ожиданиях в ближайшее время поставок яиц из Азербайджана и Турции без импортной пошлины, что, по его мнению, позволит скорректировать на них цену.