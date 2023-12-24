МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн поступила в РФ, следует из сообщения Россельхознадзора. Яйца назвали вредными на фоне их подорожания

Первая партия пищевого яйца из Азербайджана в Россию поступила 19 декабря в количестве 36 тонн, сообщали в ведомстве.

"Двадцать первого декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России", — говорится в сообщении.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил об ожиданиях в ближайшее время поставок яиц из Азербайджана и Турции без импортной пошлины, что, по его мнению, позволит скорректировать на них цену.