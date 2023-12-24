МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Больше четверти россиян уже выбирают продукцию с отметкой "Халяль", хотя мусульман в стране около 15%, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов. Назван фактор, который предотвратит рост цен на продукты в России

"Количество потребителей, которые выбирают халяльную продукцию, выше, чем количество мусульман в нашей стране, у нас их около 15%. Но, тем не менее, более четверти российских потребителей говорят, что они ориентируются и приобретают продукцию, на которой стоит знак "Халяль", потому что они уверены, что эта продукция прошла дополнительную сертификацию в аккредитованных органах", — отметил он.

В организации также рассчитывают, что отечественная халяльная продукция будет иметь возможность приниматься и в других странах как надлежащая за счет строгого процесса сертификации.

В пятницу первый ресторан в России получил сертификат от Роскачества, подтверждающий соответствие стандартам халяля, им стало заведение с татарской кухней в Уфе.

До этого, в октябре, организация сообщила о том, что фабрике "Красный Октябрь" был выдан халяльный сертификат на серийный выпуск конфет и шоколада "Аленка", конфет "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко" и другой продукции. Документ получен в единственном органе для такой сертификации, аккредитованном Росаккредитацией, — это "Роскачество – Халяль". Сертификат стал первым в РФ, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.

Полный текст интервью читайте 25 декабря на ria.ru в 10.00 мск.