МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Более 500 новых брендов парфюмерно-косметической продукции появилось в РФ с октября 2022 года, при этом новые производства продолжают открываться, а объемы выпуска — увеличиваться, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Российская косметика не уступает по качеству западной, заявил Мантуров

"В целом, и освобождаемые ниши от ухода западных производителей, и своевременная поддержка со стороны государства по продвижению брендов — в том числе, компенсация затрат по рекламе — дали определенный результат. С октября 2022 года появилось более 500 новых брендов парфюмерно-косметической продукции, и надо сказать, хорошего качества", — сказал он, комментируя импортозамещение парфюмерной и косметической продукции ушедших из РФ брендов.

Мантуров также отметил, что в РФ запускаются новые производства, увеличиваются объемы выпуска и развивается экспорт косметики и парфюмерии. "Мы активно поставляем отечественные товары на зарубежные рынки дружественных стран, и это существенные объемы. Думаю, что такая тенденция будет сохраняться", — подчеркнул вице-премьер.

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