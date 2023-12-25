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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231225/842660330.html
Мантуров оценил рост числа новых брендов косметики и парфюма в России
Потребрынок
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Более 500 новых брендов парфюмерно-косметической продукции появилось в РФ с октября 2022 года, при этом новые производства продолжают открываться, а объемы выпуска —... ПРАЙМ, 25.12.2023
потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, косметика, минпромторг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Более 500 новых брендов парфюмерно-косметической продукции появилось в РФ с октября 2022 года, при этом новые производства продолжают открываться, а объемы выпуска — увеличиваться, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
"В целом, и освобождаемые ниши от ухода западных производителей, и своевременная поддержка со стороны государства по продвижению брендов — в том числе, компенсация затрат по рекламе — дали определенный результат. С октября 2022 года появилось более 500 новых брендов парфюмерно-косметической продукции, и надо сказать, хорошего качества", — сказал он, комментируя импортозамещение парфюмерной и косметической продукции ушедших из РФ брендов.
Мантуров также отметил, что в РФ запускаются новые производства, увеличиваются объемы выпуска и развивается экспорт косметики и парфюмерии. "Мы активно поставляем отечественные товары на зарубежные рынки дружественных стран, и это существенные объемы. Думаю, что такая тенденция будет сохраняться", — подчеркнул вице-премьер.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.