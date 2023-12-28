МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Почти половина участников рынка российских торговых центров считают, что пришедшие на смену Zara, H&M, IKEA и другим зарубежным магазинам бренды не смогли достойно заменить своих предшественников, рассказал РИА Недвижимость вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Раскрыто, почему мировые бренды не покидают воюющий Израиль

"Лучше всего с этим справились магазины — аналоги H&M и Zara. Умеренно получилось найти замену брендам Puma и Uniqlo. Сложнее получилось со спортивными монобрендами Nike и Adidas, а также шведским мебельным гигантом IKEA", — уточнил он.

Люлин отметил, что нишу H&M и Uniqlo вполне успешно занимали такие российские магазины, как Gloria Jeans, BeFree, Sela, Love Republic, а также турецкие Koton и LC Waikiki. При этом пришедший на смену Zara бренд MAAG пока не показал себя достаточно уверенно.

Также, как добавил эксперт, шведскую сеть IKEA, несмотря на громкие заявления и несколько открытий аналогов, таких как SwedHouse и "Гуд Лакк", пока догнать по ассортименту и размеру не удалось.

"Связано это с тем, что не во всех локациях удалось заменить "иностранцев": где-то из-за того, что российские бренды уже стоят, где-то не хватило инвестиций и переговорной силы. Помимо этого, западные торговые сети годами продвигали свои марки и приучали покупателя ходить к ним — лояльность зарабатывается не быстро, потому и продажи брендов-заменителей не всегда дотягивают до уровня ушедших", — заключил Люлин.