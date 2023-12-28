МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Средняя стоимость подержанных японских автомобилей в России после введения Японией санкций выросла за полгода на 20–27%, сообщила представитель автопортала "Дром" Татьяна Макеева. В Совфеде не исключили отмену ограничений на поставки рыбы из Японии

Пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров, вступил в силу 9 августа. В список в том числе вошли гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра. С 1 августа в РФ проиндексирован утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили в зависимости от объема двигателя.

Как выяснили аналитики "Дрома", средняя цена подержанной японской машины, не попавшей под ограничения, за полгода выросла на 21%. А запрещенные к экспорту б/у автомобили подорожали на 20% и 27%. Цены выросли как на ввозимые автомобили без пробега, так и на иномарки с пробегом, ввезенные до введения ограничений.

"За полгода стоимость японских подержанных автомобилей, которые не вошли в список запрещенных для ввоза в Россию, выросла на 21%: с 580 000 рублей в июне до 703 000 рублей в ноябре 2023 года. На 21% подорожали как машины с пробегом, так и без пробега по территории России. Цены на запрещенные к экспорту автомобили выросли по-разному. На 20% подорожали автомобили с пробегом: с 1 474 000 рублей до 1 771 000 рублей. Стоимость автомобилей без пробега по РФ, так называемых почти новых, выросла на 27%: с 1 742 000 до 2 205 000 рублей. Интересно при этом, что стоимость "проходных" и санкционных б/у автомобилей выросла практически одинаково", — цитирует Макееву пресс-служба "Дрома".

В сентябре Дальневосточное главное управление Банка России со ссылкой на данные своих аналитиков сообщало, что из-за японских санкций число машин в продаже в ДФО в сентябре снизилось почти в два раза по сравнению с июлем, но дефицита иномарок в макрорегионе нет.