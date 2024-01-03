МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Вернуть подарок, даже если нет чека и он был куплен другим человеком, можно, для этого необходимо подтвердить факт приобретения в магазине, например, с помощью свидетелей или камер видеонаблюдения, при этом в случае его оплаты картой деньги не обязательно возвращать именно на нее, объяснил РИА Новости замдиректора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков. Володин напомнил пенсионерам о новогоднем подарке

"Неподошедший товар можно вернуть в магазин в течение 14 дней по ряду причин: не подошел цвет, размер, фасон, комплектация, форма или габариты. Есть некоторые категории, которые возврату не подлежат — продукты питания, парфюмерия и косметика, предметы личной гигиены, белье, книги, технически сложные товары с гарантией не менее года, ювелирные изделия, растения и ряд других. Конечно же, это не касается продукции, если в ней обнаружен брак, истек срок годности или есть основания предполагать, что продан фальсификат", — рассказал он.

По словам эксперта, следует иметь в виду, что по закону изначально у потребителя возникает право на обмен товара надлежащего качества на подходящий, а в случае отсутствия в продаже нужного товара – можно требовать деньги.

"Чтобы вернуть подарок в магазин, хорошо, чтобы был чек. Однако если его нет, то это не является основанием для отказа в возврате. Факт покупки товара именно у данного продавца может быть подтвержден различными способами: гарантийным талоном или другим документом со штампом продавца, выпиской с банковского счета, свидетельскими показаниями, по камерам видеонаблюдения и т.д. Далее после сверки данных о покупке, как правило, заполняется заявление о возврате. Если оплата была совершена наличными, деньги на практике возвращают сразу… Если же покупка осуществлялась безналичным способом, придется подождать примерно несколько дней, в течение которых средства поступят на карту", — добавил Поздняков.

Он также уточнил, что продавец не может требовать для возврата исключительно ту карту, с которой осуществлялась покупка. Для зачисления средств подойдет карта любого банка, даже если покупка совершена другим человеком, поскольку по закону потребителем считается не только тот, кто купил товар, но и кто его использует. "При наличии подтверждения о приобретении в данном магазине, подарок можно вернуть самостоятельно и получить деньги на свой счет без привлечения того человека, который этот подарок купил.

Однако не стоит забывать, что возвращаемый товар не должен быть в использовании, его товарный вид и потребительские свойства сохранены, имеются все пломбы и фабричные ярлыки. Только в этом случае продавец примет назад товар надлежащего качества.