МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Во время выяснения причин резкого роста цен на яйца в ДНР выявлены признаки картельного сговора, рассказал в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин. Роковые яйца и рекордные санкции. Названы главные события в экономике

"Антимонопольная служба в рамках подорожания куриного яйца — в России оно подорожало, но у нас более высокая цена — выявила признаки картельного сговора", — сообщил собеседник агентства.

В частности, отметил Пушилин, среди таких признаков — одномоментное завышение, а также его процентное соотношение.

"Заведены были дела, и сейчас проходят проверки", — рассказал глава ДНР.Цены на яйца и на мясо курицы в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, поэтому ведомством для стабилизации ситуации реализуется ряд мер. В частности, ФАС в начале декабря предложила ретейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые куриные яйца на уровне не более пяти процентов.

По последним данным Росстата, мясо курицы за неделю с 5 по 11 декабря подешевело на 0,45 процента, а с начала года — выросла на 29,59 процента. Яйца продолжили дорожать, за неделю поднявшись на 4,55 процента. Отмечается, что цена на куриные яйца с начала года поднялась на 46,18 процента.