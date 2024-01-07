МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. В Росстандарте утвердили новые ГОСТы по доставке товаров и готовой еды, пишет "Известия" со ссылкой на сообщение ведомства. "Почта России" планирует ускорить доставку посылок на 20-30 процентов

Отмечается, что необходимость в утверждении данных стандартов возникла еще в период пандемии коронавируса, когда возросла потребность в услугах по доставке товаров и готовой еды.

"Доставка еды стала привычной для большинства людей. Популярность услуги при отсутствии требований по ее оказанию послужила причиной разработки и принятия новых национальных стандартов", — заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Он отметил, что новые ГОСТы предусматривают два варианта доставки: с взаимодействием с покупателем и бесконтактный; устанавливают требования к этапам организации и условий доставки, транспорту и исполнителям услуг. Также стандарт закрепляет требования по конфиденциальности и защите персональных данных потребителей.

Стандарт по доставке готовой еды вступит в силу с 1 мая 2024 года. Национальный стандарт по доставке товаров вступил в силу 1 декабря 2023 года.