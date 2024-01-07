2024-01-07T17:37:00+03:00
2024-01-07T17:37:03+03:00
2024-01-07T17:37:00+03:00
2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240107/842741727.html
Росстандарт утвердил новые ГОСТы по доставке товаров и готовой еды
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Росстандарте утвердили новые ГОСТы по доставке товаров и готовой еды, пишет "Известия" со ссылкой на сообщение ведомства. Отмечается, что необходимость в утверждении данных... ПРАЙМ, 07.01.2024
право, общество , потребрынок, транспорт, бизнес, новости, россия, доставка еды, доставка товаров, гост, росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/images/84021/64/840216427.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84021/64/840216427.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84021/64/840216426.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84021/64/840216426.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84021/64/840216414.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84021/64/840216414.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231218/842592463.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. В Росстандарте утвердили новые ГОСТы по доставке товаров и готовой еды, пишет "Известия" со ссылкой на сообщение ведомства.
Отмечается, что необходимость в утверждении данных стандартов возникла еще в период пандемии коронавируса, когда возросла потребность в услугах по доставке товаров и готовой еды.
"Доставка еды стала привычной для большинства людей. Популярность услуги при отсутствии требований по ее оказанию послужила причиной разработки и принятия новых национальных стандартов", — заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
Он отметил, что новые ГОСТы предусматривают два варианта доставки: с взаимодействием с покупателем и бесконтактный; устанавливают требования к этапам организации и условий доставки, транспорту и исполнителям услуг. Также стандарт закрепляет требования по конфиденциальности и защите персональных данных потребителей.
Стандарт по доставке готовой еды вступит в силу с 1 мая 2024 года. Национальный стандарт по доставке товаров вступил в силу 1 декабря 2023 года.