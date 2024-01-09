СТАМБУЛ, 9 янв — ПРАЙМ. Продажи продукции компании Coca-Cola в Турции, где призывают к ее бойкоту в связи с операцией Израиля в секторе Газа, упали в четвертом квартале 2023 года почти на 22%, сообщается в отчете дистрибьютора CCI. В Турции ответили на сообщения об увеличении товарооборота с Израилем

CCI производит и распространяет напитки Coca-Cola под различными брендами в Турции, Пакистане, Ираке, ряде стран СНГ и Ближнего Востока. Сразу после начала израильской операции в октябре в турецких сегментах соцсетей появились призывы бойкотировать продукцию компании Coca-Cola и ее брендов, также призывы коснулись ресторанов McDonald's и кофеен Starbucks.

Согласно полученному РИА Новости отчету CCI о финансовой деятельности, за четвертый квартал 2023 года продажи продукции в Турции сократились в годовом исчислении на 21,8%, а на международном уровне – на 4,7%. Что касается показателей за весь 2023 год, то продажи в Турции снизились на 5,1%.

"Несмотря на негативное влияние сложных обстоятельств на объем продаж, мы позитивно продолжили представлять наше качественное портфолио", — так охарактеризовала ситуацию CCI.

Комментируя снижение объема продаж в Турции, компания отметила в качестве причин разрушительные землетрясения в феврале на юго-востоке страны, майские всеобщие выборы и снижение потребительской активности из-за высокой инфляции, а также "чувствительность в отношении политической нестабильности на Ближнем Востоке".

CCI признает, что продажи в Турции оказались меньше ожидаемых, но в 2024 году прогнозирует их рост.