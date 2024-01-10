2024-01-10T01:21:31+03:00
2024-01-10T01:21:31+03:00
2024-01-10T01:21:31+03:00
2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240110/842754323.html
В магазинах могут появиться полки с бесплатными продуктами, пишет СМИ
Потребрынок
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Ритейлеров хотят обязать создавать социальные полки с продуктами с истекающим сроком годности, пишут "Известия". Суть инициативы заключается в том, что пенсионеры и социально... ПРАЙМ, 10.01.2024
потребрынок, бизнес, новости, ритейл, продукты питания, льготы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Ритейлеров хотят обязать создавать социальные полки с продуктами с истекающим сроком годности, пишут "Известия".
Суть инициативы заключается в том, что пенсионеры и социально незащищенные граждане получат бесплатный доступ к этим товарам.
Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 10 января. По замыслу авторов, документ направлен на решение проблемы нерационального использования излишков продукции и пищевых отходов.
По данным издания, депутаты предлагают увеличить налоговые послабления для бизнеса, участвующего в благотворительности.
Комментируя предложение, Минпромторг заявил, что поддерживает бесплатную раздачу такой продукции, но хочет изучить инициативу более подробно.
В то же время некоторые эксперты считают, что создание социальных полок должно быть добровольным.
При этом ожидается, что бизнес получит налоговые послабления, что приведет к увеличению благотворительной помощи.