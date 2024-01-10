МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Ритейлеров хотят обязать создавать социальные полки с продуктами с истекающим сроком годности, пишут "Известия". Аналитики подсчитали, сколько стоит продуктовая корзина "антистресс"

Суть инициативы заключается в том, что пенсионеры и социально незащищенные граждане получат бесплатный доступ к этим товарам.

Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 10 января. По замыслу авторов, документ направлен на решение проблемы нерационального использования излишков продукции и пищевых отходов.

По данным издания, депутаты предлагают увеличить налоговые послабления для бизнеса, участвующего в благотворительности.

Комментируя предложение, Минпромторг заявил, что поддерживает бесплатную раздачу такой продукции, но хочет изучить инициативу более подробно.

В то же время некоторые эксперты считают, что создание социальных полок должно быть добровольным.

При этом ожидается, что бизнес получит налоговые послабления, что приведет к увеличению благотворительной помощи.