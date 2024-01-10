МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Рост спроса на товары отечественных брендов наблюдается в РФ в сегменте легкой промышленности: на один ушедший иностранный бренд россияне открыли для себя до десяти локальных, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. В России назвали уход иностранных брендов шансом для индустрии страны

"Если говорить о сегменте легпрома в целом, то покупатели отмечают, что на один ушедший иностранный бренд им удалось для себя открыть до 10 новых российских", — отметили в министерстве.

"Устойчивый рост спроса на российские бренды подтверждают и представители маркетплейсов", — добавили в Минпромторге.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости также рассказал, что в стране наблюдается устойчивая тенденция к росту потребления отечественной парфюмерно-косметической продукции. Так, по данным Роскачества, 47% россиян в 2023 году полностью перешли или стали чаще покупать отечественные бренды.