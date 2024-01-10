2024-01-10T07:26:40+03:00
2024-01-10T07:26:40+03:00
2024-01-10T07:26:40+03:00
2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240110/842754821.html
Раскрыто, как россияне адаптировались к уходу западных брендов
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рост спроса на товары отечественных брендов наблюдается в РФ в сегменте легкой промышленности: на один ушедший иностранный бренд россияне открыли для себя до десяти локальных,... ПРАЙМ, 10.01.2024
потребрынок, бизнес, новости, одежда, обувь, ушедшие компании
https://cdnn.1prime.ru/images/84259/96/842599678.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84259/96/842599678.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84259/96/842599677.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84259/96/842599677.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84259/96/842599665.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84259/96/842599665.jpg
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240104/842731051.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Рост спроса на товары отечественных брендов наблюдается в РФ в сегменте легкой промышленности: на один ушедший иностранный бренд россияне открыли для себя до десяти локальных, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
"Если говорить о сегменте легпрома в целом, то покупатели отмечают, что на один ушедший иностранный бренд им удалось для себя открыть до 10 новых российских", — отметили в министерстве.
"Устойчивый рост спроса на российские бренды подтверждают и представители маркетплейсов", — добавили в Минпромторге.
Ранее вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости также рассказал, что в стране наблюдается устойчивая тенденция к росту потребления отечественной парфюмерно-косметической продукции. Так, по данным Роскачества, 47% россиян в 2023 году полностью перешли или стали чаще покупать отечественные бренды.