МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии начался в России, он продлится до 28 февраля 2025 года. В России проведут эксперимент по маркировке рыбных консервов

В эксперимент включены такие типы продукции, как средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические средства, дезодоранты, мыло, моющие средства. При этом пилотный проект не повлияет на стоимость продукции, так как участие в эксперименте для производителей добровольное и бесплатное: коды маркировки и оборудование на время эксперимента будут предоставлены им безвозмездно.

В свою очередь оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) со ссылкой на данные Высшей школы экономики сообщил, что доля нелегального оборота косметики и бытовой химии достигает 16%.

"Эксперимент только запущен, но мы уже видим высокую вовлеченность отрасли. В рабочую группу пилотного проекта по маркировке косметики и бытовой химии вошло 90 участников оборота, среди которых производители, импортеры, розничное звено, маркетплейсы, профильные ассоциации. Также уже 35 производителей выразили готовность проводить на их площадках эксперименты по нанесению кодов маркировки в тестовом режиме на разную продукцию", — подчеркнула руководитель товарной группы ЦРПТ Варвара Михайлова.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. Также в настоящее время проходят эксперименты по маркировке икры, растительных масел, кормов для животных, детских товаров, технических средств реабилитации, титановой металлопродукции, оптоволоконной и радиоэлектронной продукции, косметики и бытовой химии.