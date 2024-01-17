ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв — ПРАЙМ. Израиль стал первой страной, где была одобрена продажа населению культивированного мяса на основе говядины, соответствующее разрешение было выдано израильской компании-разработчику в области пищевых технологий Aleph Farms Ltd., сообщило в среду министерство здравоохранения Израиля. Производители оценили влияние непогоды на поставки мяса птицы

Ранее в некоторых странах, в частности, в Сингапуре, была одобрена продажа мяса, выращенного в лабораторных условиях, однако продаваемый продукт был создан на основе куриного сырья.

"В рамках пилотной программы по изучению альтернативного белка, которая проводится в департаменте управления продовольственными рисками… минздрава, впервые в мире был одобрен "новый пищевой" продукт, включающий в себя культивированные клетки, происходящие от крупного рогатого скота, а не куриные клетки, также известный как искусственное (культивируемое) мясо", — говорится в сообщении минздрава.

В пресс-службе добавили, что минздрав работает над продвижением альтернативных источников питания, учитывая растущий мировой спрос на белки и важность производства продуктов неживого происхождения.

В минздраве отметили, что новый пищевой продукт прошел все необходимые проверки на предмет биологической безопасности и отсутствия вреда при его употреблении.

"После прохождения всех проверок было дано разрешение на продажу продукта широкой публике в Израиле", — заключило ведомство.

Ранее израильский стартап Aleph Farms Ltd. разработал и внедрил технологию, позволяющую лабораторным путем выращивать мясную ткань из клеток, взятых из коровьих мышц. Мясо выращивается специальных резервуарах, в которых созданы условия, при которых клетки питаются и воспроизводятся без использования антибиотиков.