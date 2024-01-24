МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Проблему с куриными яйцами в России может решить увеличение мощностей птицефабрик по переработке столового яйца, для этого необходима государственная поддержка. Такое мнение выразил в беседе с "Радио 1" президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Азербайджанские яйца продолжают поступать в Россию

По его словам, поставка продукции из-за рубежа не поможет справиться с кризисом.

"Проблему надо было решать и можно еще решить путем увеличения мощностей производителей яйца и прежде всего мощностей по переработке столового яйца в продукцию, которую можно было бы использовать в кондитерской промышленности, масложировой промышленности, в общественном питании в виде различных видов сухих порошков, жидкого и замороженного яйца", — отметил Давлеев.

Эксперт добавил, что рентабельность яиц низкая, поэтому не все предприятия смогут вложиться в переработку без поддержки государства. Кроме того, на возможности птицефабрик повлияла высокая ставка банка России, отметил он.

Цены на яйца и мясо курицы в России начали резко расти в начале прошлого года. Как позднее заявлял президент России Владимир Путин, повышение стоимости продукции связано с тем, что спрос увеличился, а предложение осталось на том же уровне. Глава государства также подчеркнул, что правительство вовремя не открыло импорт.

Подкомиссия Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на импорт 1,2 миллиарда яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. С конца 2023 года в Россию прибыли несколько партий яиц из Турции и Азербайджана.