Экономист Давлеев: господдержка птицефабрик решит все проблемы с яйцами в России
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Проблему с куриными яйцами в России может решить увеличение мощностей птицефабрик по переработке столового яйца, для этого необходима государственная поддержка. Такое мнение выразил в беседе с "Радио 1" президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.
По его словам, поставка продукции из-за рубежа не поможет справиться с кризисом.
"Проблему надо было решать и можно еще решить путем увеличения мощностей производителей яйца и прежде всего мощностей по переработке столового яйца в продукцию, которую можно было бы использовать в кондитерской промышленности, масложировой промышленности, в общественном питании в виде различных видов сухих порошков, жидкого и замороженного яйца", — отметил Давлеев.
Эксперт добавил, что рентабельность яиц низкая, поэтому не все предприятия смогут вложиться в переработку без поддержки государства. Кроме того, на возможности птицефабрик повлияла высокая ставка банка России, отметил он.
Цены на яйца и мясо курицы в России начали резко расти в начале прошлого года. Как позднее заявлял президент России Владимир Путин, повышение стоимости продукции связано с тем, что спрос увеличился, а предложение осталось на том же уровне. Глава государства также подчеркнул, что правительство вовремя не открыло импорт.
Подкомиссия Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на импорт 1,2 миллиарда яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. С конца 2023 года в Россию прибыли несколько партий яиц из Турции и Азербайджана.
https://1prime.ru/consumer_markets/20240124/842881129.html