МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В Совфеде предложили рассмотреть вопрос об установлении доли рынка маркетплейсов и ограничения открытия новых пунктов выдачи заказов в случае ее превышения, об этом говорится в письме главы экономического комитета СФ Андрея Кутепова на имя помощника президента РФ Максима Орешкина.

"В настоящее время деятельность маркетплейсов не подпадает под законодательное ограничение приобретения, аренды дополнительной площади торговых объектов (рыночной доли). Однако будучи, по сути, такими же хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами, как и традиционные торговые сети, маркетплейсы получают конкурентные преимущества и не ограничены в открытии или аренде новых пунктов выдачи заказов в границах субъектов", — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Кутепов считает, что в связи этим "необходимо рассмотреть вопрос об установлении доли рынка маркетплейсов и ограничения открытия новых пунктов выдачи заказов в случае ее превышения, так как доминирование подтверждается увеличением количества конфликтов с владельцами пунктов выдачи заказов (штрафы), с продавцами (высокие комиссии) и потребителями (увеличение количества жалоб в Роспотребнадзор)".

Сенатор напомнил, что в 2021 году доля рынка маркетплейсов в России от общего числа онлайн-продаж составляла 39,7%, а в первой половине 2022-го — 47,9%, что почти на 10% больше (по данным Ассоциации компаний интернет-торговли — АКИТ). По прогнозам Data Sign, в 2024 году процент рынка МП от общего рынка онлайн-торговли страны составит 54%, уточнил Кутепов.

"По информации Федеральной антимонопольной службы, данные о мониторинге состояния конкуренции на рынке маркетплейсов на территории Российской Федерации отсутствуют", — отмечается в письме. Также выявлено, что более 50% основных маркетплейсов в составе лиц, влияющих на принятие решений и распределение прибыли, имеют иностранных граждан — это Нидерланды, Сингапур, Кипр.

"Сервис проверки документов Росаккредитации, который позволяет проверять подлинность и безопасность товаров, используется 13 онлайн-площадками на постоянной основе, дополнительно ведется работа по подключению 15 онлайн-площадок. Реестр доверенных онлайн-площадок содержит в себе 11 онлайн-площадок и пять маркетплейсов", — отмечается в обращении.

Также получены сведения о проведенных в 2022-2023 года контрольных (надзорных) мероприятиях, проверках в отношении крупнейших маркетплейсов — ООО "Вайлдберриз", ООО "Яндекс", ООО "Интернет решения" (Озон), ООО "Купишуз" (Ламода)", уточнил сенатор. Так, в 2023 году было проведено 11 контрольных (надзорных) мероприятий, из них МВД России — шесть проверок, Росприроднадзором — две проверки, органами регионального государственного строительного надзора — две проверки, Роспотребнадзором — одна проверка.

Основанием для проведения проверок являлось поступление сведений об угрозе причинения вреда (шесть проверок), требование прокурора (три проверки), программа проверок в рамках государственного строительного надзора (две проверки), говорится в документе.