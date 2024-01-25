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2024
https://1prime.ru/consumer_markets/20240125/842889784.html
Россия с начала года получила 1,5 миллиона пищевых яиц из Турции
Потребрынок
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Полтора миллиона пищевых яиц по состоянию на 25 января ввезено в Россию из Турции, сообщил Россельхознадзор. "По состоянию на 25 января в Россию из Турции ввезено 1,5 миллиона... ПРАЙМ, 25.01.2024
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, куриные яйца, импортные яйца
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Полтора миллиона пищевых яиц по состоянию на 25 января ввезено в Россию из Турции, сообщил Россельхознадзор.
"По состоянию на 25 января в Россию из Турции ввезено 1,5 миллиона штук пищевых яиц", — сказано в сообщении ведомства.
Служба также сообщает, что в четверг через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" была ввезена очередная партия яиц из Турции в объеме 19 тонн (316,8 тысячи штук).
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в середине декабря сообщил об ожиданиях в ближайшее время поставок яиц из Азербайджана и Турции, которые, по его мнению, позволят скорректировать цену на эту продукцию в РФ.
На 22 января Россия уже получила 3,6 миллиона пищевых яиц из Азербайджана. А в первые дни нового года начало поступать пищевое яйцо из Турции: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.