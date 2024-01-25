МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Полтора миллиона пищевых яиц по состоянию на 25 января ввезено в Россию из Турции, сообщил Россельхознадзор. Яйца в России продолжают дешеветь

"По состоянию на 25 января в Россию из Турции ввезено 1,5 миллиона штук пищевых яиц", — сказано в сообщении ведомства.

Служба также сообщает, что в четверг через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" была ввезена очередная партия яиц из Турции в объеме 19 тонн (316,8 тысячи штук).

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в середине декабря сообщил об ожиданиях в ближайшее время поставок яиц из Азербайджана и Турции, которые, по его мнению, позволят скорректировать цену на эту продукцию в РФ.

На 22 января Россия уже получила 3,6 миллиона пищевых яиц из Азербайджана. А в первые дни нового года начало поступать пищевое яйцо из Турции: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.