МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Россияне в прошлом году чаще всего покупали обручальные и помолвочные кольца в марте, июле и декабре, рассказала РИА Новости эксперт по ювелирной моде холдинга Sokolov Елена Ракутина. Платежеспособных россиян призвали "отсекать" от семейной ипотеки

"Наибольший рост спроса на помолвочные и обручальные кольца в 2023 году был зафиксирован в марте (+28% и +20% в месячном выражении) и в июле (+22% и +17%). При этом в декабре продажи помолвочных колец подскочили в 2 раза к предыдущему месяцу, а обручальных — увеличились на 22%", — сообщила она.

Средний чек на помолвочные кольца активнее всего рос в декабре (+29%, до 10 555 рублей), а на обручальные — в ноябре (+44%, до 12 286 рублей).

При этом независимо от сезона россияне выбирали единые типы металлов. Самым популярным покрытием в марте, июле и декабре оказалось родированное серебро — на него пришлось 26%, 28% и 32% от общего числа приобретенных в этот период "свадебных" колец. В фаворитах также было красное и белое золото.

"Чаще всего в эти месяцы россияне выбирали помолвочные и обручальные кольца без вставок или с драгоценным камнем", — добавила Ракутина.

Ранее исследование компании показало, что большинство женщин в России готовы дарить своей второй половинке более дорогие украшения, чем мамам, сестрам, детям и подругам. Схожим образом относятся к презентам и мужчины.