МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Рост цен на какао-бобы в мире в глобальной перспективе открывает для России возможность выращивания плодов на своих территориях, заявил РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ, экономист Алексей Кук. Эксперт оценил влияние нестабильности в Африке на стоимость какао-бобов

Накануне в пятницу биржевая стоимость тонны какао-бобов превысила 5 тысяч долларов, что случилось впервые с 1977 года.

"Как эксперт рынка FoodNet могу сказать, что подобные тренды в сочетании с взятым курсом на технологический суверенитет открывают для нас достаточно неожиданную возможность по развертыванию производства собственных какао-бобов (и не только их) на основе технологий индустриального фермерства. Сегодня уже есть все технологические заделы для того, чтобы превратить регионы с избыточной генерацией тепла и СО2 в своеобразные "оазисы", не зависящие от климата и полностью обеспечивающие себя и соседей любой растительной продукцией", — сказал Кук.

Он добавил, что "так мы могли бы одновременно решать проблемы и климата, и продовольственной безопасности, поскольку вызов с какао-бобами — наверняка не последний и уж точно не единственный".

"Дело, собственно, за малым — довести до ума технологии и развернуть собственное производство оборудования, что, кстати, дало бы дополнительные преимущества с точки зрения обеспечения технологического суверенитета, так как индустриальное фермерство требует высокотехнологичного оборудования, средств связи и большого количества различных программных продуктов. Эту отрасль можно было бы использовать как катализатор роста не хуже, чем БАС. Поэтому ответы на эти вызовы у нас в России есть, вопрос лишь в том, успеем ли мы их реализовать вовремя", — добавил специалист.

В то же время Кук заявил, что "любой дефицит является возможностью для входа на рынок новых игроков". "Особенно в том случае, если этих игроков поддержит крупный партнер, в данном случае — заинтересованный потребитель в лице кого-то из развитых стран. Так что не удивляйтесь, если через некоторое время в мире появятся новые бренды производителей какао-бобов, причем из стран, которые традиционно с какао не ассоциировались", — считает специалист.

Он добавляет, что "это, конечно, история "вдолгую", поскольку развертывание подобного производства — процесс, который займет около 10 лет при самых благоприятных условиях".

"Поэтому в коротком периоде нас, скорее всего, ожидает одновременно повышение цен и сокращение ассортимента шоколадных изделий, в сочетании с появлением в составе большего количества заменителей", — заключил Кук.