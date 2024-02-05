МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. После проведения исследований Роскачество отправляет информацию о полученных результатах не только производителям и продавцам, но и в контрольно-надзорные органы, которые принимают меры в рамках своих полномочий. Так произошло и после исследования икры лососевых, сообщает "Прайм" со ссылкой на материалы ведомства.

В целях сохранения должного уровня контроля за пищевой безопасностью Роспотребнадзором осуществляется плотный лабораторный контроль по санитарно-химическим, физико-химическим и микробиологическим показателям пищевой продукции.

За 2023 год ведомством исследовано порядка 800 проб икры, 10% из которых не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, 10% — по физико-химическим показателям, фальсификата выявлено не было.

Напомним, что исследование Роскачества выявило в нескольких товарах несоответствия обязательным требованиям Технических регламентов Таможенного союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ТС 040/2016), "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011) и "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011).

Роспотребнадзор на основании направленной Роскачеством информации принял меры:

В отношении производителя ИП Борисик А.П. (торговая марка "Сахалин рыба", образец приобретен в магазине "Красная икра") вынесено решение о приостановлении декларации о соответствии на продукцию. По действующему законодательству, изготовитель обязан изъять такой товар из розничной продажи. За нарушение запрета на реализацию такой продукции ответственность (административную и уголовную), несет как изготовитель, так и продавец.

Также ведомство вынесло предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований следующим производителям:

ООО "САХ ГОЛД ФИШ" (икра вразвес на Даниловском рынке)

АО "Консервный завод Дальневосточный" (торговая марка "СИК")

ООО "Путина" (торговая марка "Путина")

АО "Меридиан" (торговая марка "Меридиан")

ООО "Северовосточная компания ЛТД" (торговая марка "Красное золото"),

ООО "ТД Московский рыбокомбинат" (торговая марка "Московский рыбокомбинат")

ИП Борисик А.П. (торговая марка "Сахалин рыба")

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований — это одна из профилактических мер, в некоторых случаях это первый шаг контроля по соблюдению законодательства (Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"). Производителей, которые не прекратят нарушать обязательные требования, ждут более серьезные меры воздействия.

Принятые уполномоченными надзорными органами меры ещё раз подтверждают необходимость и результативность проделанной нами работы. Кроме того, совместные действия Роскачества и контрольно-надзорных органов, проведение проверок для которых на сегодня ограничено мораторием, способствуют очищению полок от некачественных товаров.

Напоминаем, что с 1 апреля этого года маркировка икры осетровых и лососевых рыб становится обязательной. Каждая банка икры будет иметь средство идентификации, которое будет фиксировать информацию о производителе, партии и дате выпуска. Этот код будет нанесен на упаковку икры и может быть проверен потребителями с помощью специального мобильного приложения. Указанная маркировка средствами идентификации "Честный знак" поможет потребителям убедиться в подлинности продукта и его соответствии обязательным требованиям.