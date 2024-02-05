МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Роспотребнадзор провел работу по проверке информации о выявленных нарушениях в икре, по итогам предприятиям выданы предостережения и приняты административные меры, сообщается в Telegram-канале ведомства. Россияне стали есть больше красной икры

В конце декабря сообщалось, что кишечная палочка и другие бактерии были найдены в красной икре. В ходе исследования эксперты выявили кишечную палочку в икре "Камчатское море", "Меридиан", "Восточный берег", "Сахалин рыба", "Royal Black", "Московский рыбокомбинат", "Форвард-С" и "Лента", а нарушения части микробиологической обсемененности у торговых марок "Корсаков", "Лента", "Красное Золото", "Форвард-С", "Авача", а также в купленной на развес на Даниловском рынке в Москве.

Роспотребнадзором была проведена работа по проверке достоверности полученной информации о выявленных нарушениях в продукции "Икра", пояснили в Роспотребнадзоре.

"По итогам проведенных мероприятий предприятиям, осуществляющим деятельность по производству указанной продукции с нарушениями, выданы предостережения и приняты административные меры", — говорится в сообщении.