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Роспотребнадзор проверил икру после информации о нарушениях
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Роспотребнадзор провел работу по проверке информации о выявленных нарушениях в икре, по итогам предприятиям выданы предостережения и приняты административные меры, сообщается в... ПРАЙМ, 05.02.2024
потребрынок, бизнес, новости, роскачество, икра, роспотребнадзор
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Роспотребнадзор провел работу по проверке информации о выявленных нарушениях в икре, по итогам предприятиям выданы предостережения и приняты административные меры, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В конце декабря сообщалось, что кишечная палочка и другие бактерии были найдены в красной икре. В ходе исследования эксперты выявили кишечную палочку в икре "Камчатское море", "Меридиан", "Восточный берег", "Сахалин рыба", "Royal Black", "Московский рыбокомбинат", "Форвард-С" и "Лента", а нарушения части микробиологической обсемененности у торговых марок "Корсаков", "Лента", "Красное Золото", "Форвард-С", "Авача", а также в купленной на развес на Даниловском рынке в Москве.
Роспотребнадзором была проведена работа по проверке достоверности полученной информации о выявленных нарушениях в продукции "Икра", пояснили в Роспотребнадзоре.
"По итогам проведенных мероприятий предприятиям, осуществляющим деятельность по производству указанной продукции с нарушениями, выданы предостережения и приняты административные меры", — говорится в сообщении.