МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Нужно обменивать российскую нефть на тюльпаны и другие цветы из Кении, Эквадора и Колумбии, заявил РИА Новости депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов. Япония ужесточит меры по соблюдению потолка цен на нефть из России

"Мы вполне можем приобретать в Кении, Эквадоре, Колумбии тюльпаны и другие цветы по бартеру в обмен на нефть. Для этого нам необходимо долгосрочное партнерство для развития цветочного бизнеса в нашей стране, а именно организация крупнооптовых поставок, грамотная упаковка, сортировка, хранение", — сказал политик журналистам.

Кроме того, Гаврилов подчеркнул, что подобный бартер позволит России выгодно покупать цветы в больших объемах. По его словам, культурные растения из африканских и латиноамериканских стран по качеству не хуже нидерландских, подобная инициатиа может спасти граждан России от переплат за цветы.

Также, как отметил депутат, роль Нидерландов в выращивании цветов сильно преувеличена. По его мнению, "лучшие розы выращивают в Эквадоре, Колумбии и Эфиопии, тюльпаны, нарциссы, гиацинты, экзотические растения — в Кении, а ирисы и гвоздики "приходят" в Россию из Испании, Турции и Израиля.

Гаврилов заявил, что Россия благодаря своему климату и продородной почве способна самостоятельно организовать крупномасштабный цветочный хаб.