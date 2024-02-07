МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Разрешение употреблять продукты в магазинах до их оплаты приведет к росту издержек торговых сетей в силу усиления мер контроля, рассказали РИА Новости в Роскачестве, отметив, что не видят в этой инициативе необходимости. Бананы из Индии могут заместить для России поставки из Эквадора, пишут СМИ

Законопроект, которым предлагается закрепить возможность употреблять продукты в магазинах до оплаты на кассе при наличии упаковки и фиксированной цены, будет внесён в Госдуму 7 февраля, рассказал ранее в среду автор инициативы, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

"Торговым точкам придется усиливать меры контроля, что приведет к повышению издержек и в итоге может отразиться на конечных ценах на продукцию. Кроме того, учитывая весьма обширные виды категорий продовольственных товаров, возможно появление ситуаций со вскрытием и употреблением в торговом зале отдельных товаров (сильно пахнущих, неготовых к употреблению и т.д.), что может повлечь за собой соответствующие негативные последствия", — объяснили в Роскачестве.

Там отметили, что действующее законодательство не дает однозначного ответа в данном случае. Так, согласно Гражданском кодексу, право собственности на товар переходит к покупателю в момент передачи товара, если иное не предусмотрено законом или договором. В то же время потребитель выбирает и фактически самостоятельно берет товар с полки или витрины для осуществления дальнейшей оплаты. При этом по пути до кассы потребитель может передумать и выложить его.

Таким образом получается, что до момента оплаты и получения потребителем оплаченного товара его собственником является продавец (торговая точка). "Соответственно, употребление или иное распоряжение неоплаченным товаром может приравниваться к причинению имущественного вреда (с возможным наступлением той или иной ответственности в зависимости от стоимости товара). Однако на практике многие магазины никак не реагируют на то, что потребитель открывает товар до оплаты", — добавили в Роскачестве.

Поскольку на практике употребление товаров до оплаты происходит, а инициатива предполагает определенные риски, "Роскачество не видит в ней необходимости", рассказали в организации.