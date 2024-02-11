МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Классическое свидание, с походом в кино, рестораном и букетом цветов на День святого Валентина в этом году обойдется жителям России в 4590 рублей, при этом дороже всего провести романтический вечер будет в Москве, а дешевле всего — в республике Коми, говорится в исследовании аналитиков "МТС Банка", результаты которого есть у РИА Новости. Назван самый популярный подарок на День всех влюбленных в России

"Классическое свидание — это поход в кино, ресторан и, конечно, цветы… В среднем по России стоимость свидания составляет 4590 рублей, за год она стала выше на 7%", — выяснили аналитики банка, изучив платежные операции по банковским картам клиентов банка во всех регионах России в феврале 2023-2024 годов.

Они отметили, что средний чек в различных регионах сильно отличается: разница между величиной самого большого и самого маленького чека — более чем два раза. "Дороже всего свидание обойдется москвичам — его средняя стоимость 6330 рублей. Средняя стоимость романтического вечера в Новосибирской области на 500 рублей дешевле — 5840 рублей. Замыкает тройку Северная Осетия — здесь придется потратить 5500 рублей", — добавили аналитики.

Кроме того, в топ-10 регионов с самым затратным свиданием вошли Ямало-Ненецкий АО, где романтический вечер будет стоить 5490 рублей, Ленинградская область — 5360 рублей, Московская область — 5130 рублей, Чукотский АО — 5120 рублей, Кабардино-Балкария — 4970 рублей, Санкт-Петербург — 4870 рублей и Сахалинская область — 4820 рублей. "Практически половина регионов… с наибольшим средним чеком на свидание, по данным Росстата, входят в топ-10 регионов с самой большой заработной платой", — обратили внимание аналитики.

Напротив, дешевле всего провести вечер в романтической обстановке смогут жители республики Коми — всего за 2920 рублей, Смоленской (3150 рублей) и Вологодской (3220 рублей) областей. В десятку регионов с самыми доступными для кошелька свиданиями также вошли Хакасия (3240 рублей), Новгородская область (3250 рублей), Тыва (3260 рублей), Костромская область (3320 рублей), Кировская область (3340 рублей), Удмуртия (3350 рублей) и Псковская область (3360 рублей).