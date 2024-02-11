МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Доля находящихся на российском рынке испанских вин постепенно снижается, заявил в интервью РИА новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. В Россию стали ввозить больше крепкого алкоголя

"Что касается Испании, то эта страна по-прежнему входит в пятерку самых крупных иностранных поставщиков винной продукции в Россию, хотя ее относительная доля снижается. Стоимостные объемы импорта Россией испанского вина в 2022 году составили 34,9 миллиона долларов США, за 11 месяцев 2023 года — 27,3 миллиона долларов США", — сообщил он.

По словам Студенникова, российское виноделие успешно развивается на Кубани, в Крыму и в других регионах страны.

"На этом направлении импортозамещение успешно идет уже не первый год. Вместе с тем, российский рынок настолько ёмкий, что на нём хватает места производителям качественных напитков со всего мира – от Абхазии до Аргентины. Что касается Италии, то её географию – от Трентино до Сицилии – все еще можно изучать по этикеткам вин, представленных на полках наших магазинов", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00 мск.