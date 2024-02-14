МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Продлить жизнь букету цветов поможет правильная обработка стеблей, а также сахар или аспирин, добавленные в воду; саму же вазу стоит разместить подальше от прямых солнечных лучей, рассказали РИА Новости в Роскачестве. В Роскачестве дали рекомендации по выбору цветов

Так, если цветы были на морозе, то нужно дать им привыкнуть в прохладном месте, например в подъезде или коридоре, около 15-20 минут, а затем ставить при комнатной температуре.

"Прежде всего обновите стебли, обрезав их на 2–3 см под струей воды. Удалите нижние листья, чтобы они не попадали в воду и не гнили. Важно также не ставить несколько разных букетов в одну вазу и не смешивать цветы от разных букетов", — отметили в Роскачестве.

Также, чтобы продлить свежесть цветов, можно использовать специальный порошок, который обычно продается в цветочных и специализированных магазинах, добавить две ложки сахара или растолченную таблетку аспирина в воду. Через три дня следует повторить процедуру: промыть и обновить стебли, сполоснуть вазу и заменить воду.

При этом, например, розы и лилии нужно ставить в прохладную воду, однако у вторых следует также сразу оборвать тычинки перед тем, как они покроются пыльцой. А тюльпаны лучше ставить в холодную воду, куда даже можно добавить лед. Герберы же больше любят тепло, а сирень и хризантемы предпочитают горячую воду.

Саму же вазу с букетом следует разместить в прохладном месте, подальше от сквозняков, прямых солнечных лучей и отопительных приборов.