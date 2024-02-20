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Минпромторг и Минэкономразвития РФ поддержали проект "О фудшеринге"
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Инициативу о стимулировании программ фудшеринга одобрили Минпромторг и Минэкономразвития РФ, сообщил автор инициативы, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев... ПРАЙМ, 20.02.2024
потребрынок, бизнес, новости, минпромторг рф, минэкономразвития рф, еда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Инициативу о стимулировании программ фудшеринга одобрили Минпромторг и Минэкономразвития РФ, сообщил автор инициативы, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.
"Законопроект "О фудшеринге" поддержан Минпромторгом и Минэкономразвития России. Работа по согласованию в правительстве инициативы, способной накормить миллионы людей в нашей стране, продолжается", — написал он в своём Telegram-канале.
Согласно законопроекту, стоимость предаваемых продуктов должна быть не более 1% от выручки. Среди этих товаров: свежие фрукты, мучные изделия, чай, кофе и другие.
Ранее председатель комитета ГД Артем Метелев разработал и направил на отзыв в правительство законопроекты о стимулировании программ фудшеринга, документы есть в распоряжении РИА Новости. Поправками в Налоговый кодекс предлагается освободить от НДС передачу продуктов на благотворительность (кроме подакцизных). Инициативой предлагается отдавать такие продукты НКО, которые помогают нуждающимся.