МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Россияне стали чаще покупать подержанные книги: оборот книг "с рук" вырос почти в два раза, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса "Авито". В России предложили включить книги в список товаров первой необходимости

Как сообщили в "Авито", продажи подержанных книг в 2023 году выросли на 47%, из всех реализованных объявлений 34% — новые книги, а на б\у — 66% объявлений. Средняя цена за новую книгу составила 1,4 тысячи рублей, а за бывшую в употреблении — около одной тысячи рублей. В "Авито" также отметили рост объявлений с пометками "за символическую цену" и "отдам даром".

Лидерами вторичного книжного рынка стали произведения Джоан Роулинг о "Гарри Поттере" и хоррор-романы от Стивена Кинга — спрос на книги двух авторов увеличился на 15% и 18% соответственно. Как стало известно, весной 2022 года оба автора объявили об уходе с российского рынка.

В сети магазинов "Читай-город" отметили, что любые информационные сообщения с упоминанием книг или авторов неминуемо ведут к повышенному спросу.

"Фанаты коллекционируют книги по вселенной. В официальных магазинах можно купить "Гарри Поттера" в различных изданиях "Махаона", в то время как на вторичном рынке большей популярностью пользуются книги издательства "Росмэн" (книги о волшебнике от этого издательства не переиздавались с 2013 года), ставшие главным объектом книжной охоты", — пояснили в сети.

Повышенное внимание к букинистики эксперты связывают с снижением покупательской способности населения, а также с уходом ряда популярных авторов с российского рынка и общим ростом цен на книги.