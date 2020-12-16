МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду вечером растет в цене на 4,3%, поднявшись выше отметки в 20 042 долларов, достигнутой в декабре 2017 года, таким образом обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16.49 мск биткоин дорожает на 4,75%, до 20 175 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 5,24%, до 20 327 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.