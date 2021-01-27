МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в среду утром незначительно снижается, криптовалюта торгуется у отметки в 31,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Биткоину предрекли цену в $50 тысяч

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.00 мск стоимость биткоина падает на 1,61%, до 31 555 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 2,04%, до 31 450 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.

"Психологический фон крипторынка к утру 27 января складывается не в пользу биткоина. Многие участники рынка испытывают или подавленность, или тревогу в связи с этим. "Медвежий" тренд продолжается, и в течение дня ведущая криптовалюта снова несколько просядет, опустившись до 31 000 долларов за монету", — прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.