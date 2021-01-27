МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Рынок криптовалют "замер" в ожидании новостей от институциональных инвесторов, которые смогут дать новые импульсы для самой популярной криптовалюты — биткоина; за последние семь дней монете так и не удалось преодолеть психологическую отметку в 40 000 долларов, сообщил РИА Новости директор Binance (крупнейшая биржа по объему торгов криптовалютами) в России Глеб Костарев. Биткоин слабо дешевеет до $31,5 тысячи

По словам эксперта, сегодня биткоин торгуется на уровне 31,5 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.15 мск стоимость биткоина слабо растет на 0,66% — до 31 725 долларов. На бирже Binance биткоин дорожает на 0,7% — до 31 663 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

"За последние семь дней исторической монете так и не удалось преодолеть новую психологическую отметку в 40 000 долларов. Рынок "замер" в ожидании масштабных новостей от институциональных инвесторов, которые смогут дать новые импульсы для биткоина. Также рынок ждет большего понимания в области регулирования от властей США, и их нейтрального отношения к криптовалютам", — сказал Костарев.

Эксперт напомнил, что на прошлой неделе стало известно о том, что международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке BlackRock проявила интерес к криптовалютам, допустив возможные инвестиции в биткоин. "А также Чикагская инвестиционная корпорация Rothschild Investment Corporation увеличила свои инвестиции в криптозолото через фонд Grayscale. По данным Coindesk, объем вложенных в биткоин средств у инвесткомпании увеличился на 24% и теперь составляет около 1 миллиона долларов", — резюмировал глава Binance в РФ. Суд отменил решение о блокировке в России сайта криптобиржи Binance

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, после чего откатился вниз.