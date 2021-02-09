МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Утром 9 февраля стоимость криптовалюты Ethereum на крупнейшей криптобирже Binance преодолела отметку в 1,8 тысяч долларов, обновив таким образом исторический максимум, сообщает РБК.

За прошедшие сутки конкурент биткоина подорожала на 10%. Котировки альткоина растут на 10% на фоне укрепления биткоина, цена которого сегодня впервые преодолела отметку 48 000 долларов.

Накануне торги фьючерсами на криптовалюту стартовали на Чикагской товарной бирже (CME). Один контракт эквивалентен 50 ETH ($90 тысяч по текущему курсу).

Ранее во вторник стоимость биткоина установила новый исторический максимум, превысив отметку в 48 тысяч долларов. Резкий рост криптовалюты начался после того как контролируемая Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в биткоин.

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