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Курс Ethereum обновил исторический максимум
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Утром 9 февраля стоимость криптовалюты Ethereum на крупнейшей криптобирже Binance преодолела отметку в 1,8 тысяч долларов, обновив таким образом исторический максимум, сообщает... ПРАЙМ, 09.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Утром 9 февраля стоимость криптовалюты Ethereum на крупнейшей криптобирже Binance преодолела отметку в 1,8 тысяч долларов, обновив таким образом исторический максимум, сообщает РБК.
За прошедшие сутки конкурент биткоина подорожала на 10%. Котировки альткоина растут на 10% на фоне укрепления биткоина, цена которого сегодня впервые преодолела отметку 48 000 долларов.
Накануне торги фьючерсами на криптовалюту стартовали на Чикагской товарной бирже (CME). Один контракт эквивалентен 50 ETH ($90 тысяч по текущему курсу).
Ранее во вторник стоимость биткоина установила новый исторический максимум, превысив отметку в 48 тысяч долларов. Резкий рост криптовалюты начался после того как контролируемая Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в биткоин.
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