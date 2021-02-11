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Аппетит Илона Маска к биткоину хотят ограничить
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Инвесторы американского производителя электрокаров Tesla хотят ограничить аппетиты главы компании Илона Маска в покупке биткоинов, пишет The Times. Такой вопрос, отмечает издание,... ПРАЙМ, 11.02.2021
илон маск, криптовалюта, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Инвесторы американского производителя электрокаров Tesla хотят ограничить аппетиты главы компании Илона Маска в покупке биткоинов, пишет The Times.
Такой вопрос, отмечает издание, собирается поднять инвестиционная компания Baillie Gifford — один из пяти крупнейших акционеров Tesla.
Как уточнил в беседе с изданием партнер Baillie Gifford Джеймс Андерсон, инвесторы довольны покупкой криптовалюты на сумму в $1,5 миллиарда, но о таком намерении их никто не предупреждал заранее.
Теперь инвестор намерен обсудить с Маском ограничения сумм, которые последний может инвестировать в биткоин.
Напомним, что ранее в феврале компания Tesla объявила о покупке самой популярной в мире криптовалюты — биткоинов — на $1,5 миллиарда. Компания объявила, что в скором будущем за ее продукцию можно будет расплачиваться криптоманетами.
После этого заявления цена биткоина резко пошла вверх и к 9 февраля достигла исторического максимума в $48 тысяч за монету.