МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более чем на 4%, превышая отметку в 51 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов. Биткоин превысил $50 тысяч

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 03.07 мск рос в цене на 4,2% — до 51,056 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 4,29% — до 51,141 тысячи долларов.