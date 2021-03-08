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2021
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Стоимость биткоина растет более чем на 4%
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Стоимость биткоина растет более чем на 4%, превышая отметку в 51 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance... ПРАЙМ, 08.03.2021
новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более чем на 4%, превышая отметку в 51 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 03.07 мск рос в цене на 4,2% — до 51,056 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 4,29% — до 51,141 тысячи долларов.