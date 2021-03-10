МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Спрос на видеокарты, которые в том числе используются для "майнинга" криптовалют, на онлайн-сервисе "из рук в руки" "Авито" в феврале вырос в 2,6 раза, а на готовые "майнинговые фермы" — в 3,8 раза в годовом выражении, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. Госдума приняла в первом чтении проект о налогообложении криптовалют

Видеокарты, помимо графики, могут обеспечивать мощности для производства на "криптовалютных фермах", чем пользуются отдельные энтузиасты. А как ранее заявил в интервью агентству гендиректор и основатель крупнейшей по объему торгов криптобиржи Binance Чанпэн Чжао, пандемия коронавируса резко повысила общемировой интерес к крипторынку и вывела его на новый уровень.

Из-за роста стоимости криптовалют резко подскочил интерес и к оборудованию для майнинга. "Согласно данным "Авито", готовые майнинговые фермы в этом году стали востребованнее в 3,8 раза по сравнению с февралем прошлого года, при этом объявлений об их продаже на сайте стало на 65% больше. Спрос на видеокарты в России в феврале этого года вырос в 2,6 раза, при этом предложение увеличилось всего на 18%", — сообщили в пресс-службе.

Биткоин взлетел в цене под самый Новый год. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, а с конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза, достигнув исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов. Однако на последней неделе февраля стоимость криптовалюты стала резко корректироваться. Впрочем, и сейчас она держится выше 50 тысяч долларов. За последние месяцы также значительно подорожали и другие криптовалюты.

Вследствие этого ещё в январе аналитики "Авито" уже фиксировали, что рост интереса к видеокартам вырос на 52% по сравнению с декабрем.

Также ещё ранее в пресс-службе "Яндекс.Маркета" агентству сообщали, что зафиксировали аномально высокий спрос на видеокарты для криптомайнинга — в начале декабря количество переходов на предложения об их продаже выросло почти на 70%. По мнению эксперта категории "Компьютерная техника" компании Кирилла Родина, дальнейшая ситуация будет зависеть от конъюнктуры криптовалютного рынка и того, насколько производители вычислительной техники смогут восстановить свои мощности.