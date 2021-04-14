МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Капитализация биткоина достигла исторического максимума, превысив ранее в ходе торгов уровень в 1,2 триллиона долларов, следует из данных торговых площадок.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 21.37 мск цена биткоина снижается на 1,29% за последние сутки, до 62,48 тысячи долларов, а капитализация составляет 1,167 триллиона долларов, но ранее в ходе торгов показатель преодолел уровень в 1,2 триллиона долларов. Финансист назвал причины бешеного роста биткоина

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижается сейчас в цене на 1,6% — до 62,36 тысячи долларов. Ранее в среду цена биткоина на этой бирже достигла очередного исторического рекорда — 64,85 тысячи долларов, соответственно, тогда же и показатель капитализации превышал 1,2 триллиона долларов.

К этой отметке биткоин шел 12 лет — это в несколько раз меньше, чем потребовалось таким американским гигантам, как, например, Microsoft, Apple, Amazon или Google, отметил главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Поэтому биткоин можно назвать самым быстрорастущим финансовым активом в мире. Акции Coinbase дорожают на 55% в первый день торгов на бирже Nasdaq

"Однако 1,2 триллиона долларов — это все равно меньше по капитализации, чем у любого из указанных выше IT-игроков. Для сравнения, капитализация Apple в январе достигала своего пика в 2,4 триллиона долларов, капитализация Microsoft на прошлой неделе достигала уровня 1,9 триллиона долларов — это чуть выше, чем у Amazon со стоимостью в 1,7 триллиона долларов, и значительно выше, чем у Google с капитализацией в 1,4 триллиона долларов", — сказал он РИА Новости.

Стремительный рост капитализации самой популярной криптовалюты — это свидетельство того, что инвесторы готовы вкладываться в новый быстрорастущий продукт, уверен эксперт. Он отмечает: интерес и уровень доверия к биткоину во многих странах постепенно увеличивается.

Между тем, по-прежнему криптовалюта является нестандартным способом инвестиций, и в России операции с ней пока не имеют высокой степени защиты с точки зрения законодательства.

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