МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Криптовалюта Ethereum обновила исторический максимум на криптобирже, сообщил "РБК". Утром второго мая курс Ethereum составил $2,95 тыс. Криптовалюта за сутки выросла на 2%, а за апрель "Эфириум" взлетел на 45%. Брокер назвал вредные стратегии заработка на биткоине

Сообщается, что рыночная капитализация превышает $335 млрд. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko.

Обычно динамика альткоинов зависит от биткоина, но в марте дела пошли иначе. Это привело к снижению доли биткоина на рынке до трехлетнего минимума. Доля BTC на валютном рынке упала до 46%. Когда стоимость Ethereum достигла максимальных значений, биткоин торговался намного дешевле своей пиковой цены.

Сейчас биткоин подешевел до $56,5 тыс. с $64,8 тыс. в апреле.

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