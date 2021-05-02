2021-05-02T19:53:50+03:00
2021-05-02T19:53:50+03:00
2021-05-02T19:53:50+03:00
2021
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Ethereum впервые приблизился к отметке в три тысячи долларов
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Криптовалюта Ethereum обновила исторический максимум на криптобирже, сообщил "РБК". Утром второго мая курс Ethereum составил $2,95 тыс. Криптовалюта за сутки выросла на 2%, а за... ПРАЙМ, 02.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Криптовалюта Ethereum обновила исторический максимум на криптобирже, сообщил "РБК". Утром второго мая курс Ethereum составил $2,95 тыс. Криптовалюта за сутки выросла на 2%, а за апрель "Эфириум" взлетел на 45%.
Сообщается, что рыночная капитализация превышает $335 млрд. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko.
Обычно динамика альткоинов зависит от биткоина, но в марте дела пошли иначе. Это привело к снижению доли биткоина на рынке до трехлетнего минимума. Доля BTC на валютном рынке упала до 46%. Когда стоимость Ethereum достигла максимальных значений, биткоин торговался намного дешевле своей пиковой цены.
Сейчас биткоин подешевел до $56,5 тыс. с $64,8 тыс. в апреле.
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