Эксперт рассказал, что приведет биткоин к резкому взлету
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Если американцы, которые получат стимулирующие выплаты от государства в рамках пакета помощи, готовящегося в США с подачи нового президента Джо Байдена, действительно решат вложить несколько десятков миллиардов долларов из них в биткоин, это не только приведет к росту его курса, но и может вызвать более глобальные последствия, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
Ранее Yahoo Finance со ссылкой на исследование инвестиционно-банковской компании Mizuho Securities сообщал, что американцы, получающие стимулирующие выплаты, могут вложить 10% из общей суммы в 380 миллиардов долларов в акции, а также биткоины. С прогнозом Mizuho отчасти солидарны в банке Goldman Sachs.
Там предполагают, что заметная доля этих средств, полученных благодаря пакету стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов, который ранее одобрил конгресс и подписал Байден, отправится именно на фондовые рынки.
С первого взгляда кажется очевидным, что увеличение рыночной капитализации биткоина на величину до 40 миллиардов долларов неминуемо приведет к колоссальному взрыву его биржевой стоимости, говорит Панушкин.
Он привел пример: известный предприниматель Илон Маск вложил в эту криптовалюту лишь 1,5 миллиарда долларов, но мгновенно поднял ее биржевой курс до 60 тысяч долларов.
"Но, думаю, все не так просто. Это событие, несомненно, отразится на динамике биткоина в сторону увеличения его стоимости. Но также заметим и другие обстоятельства. Во-первых, эта сумма, если и будет вложена, то она будет вкладываться не разовой одномоментной инвестицией, а будет распределена во времени. Какими долями, с какой периодичностью и на какие суммы – именно эти факторы будут определять стремительность бычьего тренда", — пояснил собеседник агентства.
Кроме того, такие намерения американцев говорят об ослаблении их доверия к своей национальной валюте, уверен Панушкин: люди предпочитают наднациональную, децентрализованную, не зависящую от центробанков валюту.
Вдобавок резкий взлет стоимости криптовалюты в сочетании с недостаточной юридической проработанностью и существующими вокруг нее противоречиями рождает потребность в создании совершенно новой области рынка — где товары или услуги носят исключительно цифровой характер или могут быть маркированы цифровыми технологиями, продолжает эксперт.
"Заметим, что такие технологии уже есть. Они получили название NFT и связаны с фиксированием прав собственности на цифровой товар за конкретной персоной (non-fungible token). Для многих было крайне парадоксально услышать недавно новость о том, что перед тем как продать картину, ее владельцы сначала ее сожгли, выставив на аукцион ее цифровую фотокопию… Сегодня любой человек, создав нечто в цифровой среде, может не только зафиксировать свои юридические права на эту интеллектуальную собственность, но и получать от нее доход", — резюмирует он.
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