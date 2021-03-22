МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Если американцы, которые получат стимулирующие выплаты от государства в рамках пакета помощи, готовящегося в США с подачи нового президента Джо Байдена, действительно решат вложить несколько десятков миллиардов долларов из них в биткоин, это не только приведет к росту его курса, но и может вызвать более глобальные последствия, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин. Эксперт дал прогноз по курсу биткоина на понедельник

Ранее Yahoo Finance со ссылкой на исследование инвестиционно-банковской компании Mizuho Securities сообщал, что американцы, получающие стимулирующие выплаты, могут вложить 10% из общей суммы в 380 миллиардов долларов в акции, а также биткоины. С прогнозом Mizuho отчасти солидарны в банке Goldman Sachs.

Там предполагают, что заметная доля этих средств, полученных благодаря пакету стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов, который ранее одобрил конгресс и подписал Байден, отправится именно на фондовые рынки.

С первого взгляда кажется очевидным, что увеличение рыночной капитализации биткоина на величину до 40 миллиардов долларов неминуемо приведет к колоссальному взрыву его биржевой стоимости, говорит Панушкин.

Он привел пример: известный предприниматель Илон Маск вложил в эту криптовалюту лишь 1,5 миллиарда долларов, но мгновенно поднял ее биржевой курс до 60 тысяч долларов.

"Но, думаю, все не так просто. Это событие, несомненно, отразится на динамике биткоина в сторону увеличения его стоимости. Но также заметим и другие обстоятельства. Во-первых, эта сумма, если и будет вложена, то она будет вкладываться не разовой одномоментной инвестицией, а будет распределена во времени. Какими долями, с какой периодичностью и на какие суммы – именно эти факторы будут определять стремительность бычьего тренда", — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, такие намерения американцев говорят об ослаблении их доверия к своей национальной валюте, уверен Панушкин: люди предпочитают наднациональную, децентрализованную, не зависящую от центробанков валюту.

Вдобавок резкий взлет стоимости криптовалюты в сочетании с недостаточной юридической проработанностью и существующими вокруг нее противоречиями рождает потребность в создании совершенно новой области рынка — где товары или услуги носят исключительно цифровой характер или могут быть маркированы цифровыми технологиями, продолжает эксперт.

"Заметим, что такие технологии уже есть. Они получили название NFT и связаны с фиксированием прав собственности на цифровой товар за конкретной персоной (non-fungible token). Для многих было крайне парадоксально услышать недавно новость о том, что перед тем как продать картину, ее владельцы сначала ее сожгли, выставив на аукцион ее цифровую фотокопию… Сегодня любой человек, создав нечто в цифровой среде, может не только зафиксировать свои юридические права на эту интеллектуальную собственность, но и получать от нее доход", — резюмирует он.

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