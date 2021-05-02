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2021
https://1prime.ru/cripta/20210502/833591509.html
Стало известно, сколько заработали майнеры биткоина в апреле
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В апреле майнеры биткоина заработали $1,7 млрд, сообщил "РБК". Издание отметило снижение показателя относительно марта. В марте 2021 года майнеры заработали рекордные $1,75... ПРАЙМ, 02.05.2021
криптовалюты, биткоин, майнинг, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. В апреле майнеры биткоина заработали $1,7 млрд, сообщил "РБК". Издание отметило снижение показателя относительно марта. В марте 2021 года майнеры заработали рекордные $1,75 миллиарда.
Отмечается, что комиссии за транзакции составили 14,5%, или $247 млн. Это рекордное значение с начала 2018 года.
Цена биткоина по состоянию на вечер второго мая составляет $56 623.
Ранее 22 апреля средняя комиссия за транзакции резко выросла, достигнув $62,7. Это связывают с отключением майнинговых ферм в китайском Синьцзяне. Проблемы с электричеством начались после аварии на местной угольной шахте.
Ранее Ethereum впервые приблизился к отметке в три тысячи долларов