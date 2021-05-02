МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. В апреле майнеры биткоина заработали $1,7 млрд, сообщил "РБК". Издание отметило снижение показателя относительно марта. В марте 2021 года майнеры заработали рекордные $1,75 миллиарда.

Отмечается, что комиссии за транзакции составили 14,5%, или $247 млн. Это рекордное значение с начала 2018 года.

Цена биткоина по состоянию на вечер второго мая составляет $56 623.

Ранее 22 апреля средняя комиссия за транзакции резко выросла, достигнув $62,7. Это связывают с отключением майнинговых ферм в китайском Синьцзяне. Проблемы с электричеством начались после аварии на местной угольной шахте.

Ранее Ethereum впервые приблизился к отметке в три тысячи долларов