МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Недавний рост криптовалют Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) и Ripple (XRP) подорвал доминирование биткоина на крипторынке, несмотря на восстановление его стоимости на прошлой неделе, рассказал РИА Новости директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев.

Так, в субботу цена биткоина достигла отметки 58,458 тысячи долларов, напомнил он. За последние сутки курс самой популярной криптовалюты достигал отметки 58,199 тысячи долларов на Binance, по состоянию на 17.50 биткоин торгуется в районе 54,930 тысячи долларов. Стало известно, сколько заработали майнеры биткоина в апреле

"Несмотря на восстановление цены, индекс доминирования биткоина, который показывает рыночную долю биткоина относительно всего крипторынка, упал до 48,2%, дойдя до самого низкого значения за более чем два года. Рост альткоинов (Ethereum, BNB и XRP) нанес значительный урон доминированию биткоина", — сказал Костарев.

По данным команды Binance Futures, в частности, криптовалюта блокчейна Ethereum демонстрирует рост пятую неделю подряд: за семь дней цена актива увеличилась более чем на 35%. За последний месяц рыночная капитализация ETH выросла более чем на 100 миллиардов долларов США.

Пока биткоин пытался пробить отметку в 60 тысяч долларов, ETH достиг своего нового рекорда, поднявшись накануне выше 3 тысяч долларов. Как отметил Костарев, криптовалютная пара ETH/BTC выросла до самого высокого уровня с августа 2018 года и продолжила восходящий тренд, зафиксировав за семь дней рост на 8,5%.

"С точки зрения технического анализа, ETH оказался в зоне перекупленности, поскольку цены отклонились от 21-дневной и 55-дневной линий динамической поддержки EMA, впервые превысив 3000 долларов. Инвесторы должны уделять этим уровням поддержки пристальное внимание, учитывая тенденцию ETH возвращаться к ним по мере перегрева", — посоветовал эксперт.

Между тем, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, рейтинг популярности монет на бирже Binance за прошлую неделю не включает ETH. Первое место занял Ripple, далее в порядке убывания идут Alien Worlds, Dogecoin, Cardano, Polygon, BitTorrent, Toko Token, MyNeighborAlice и TRON.

Ранее сообщалось, что альткоин Ethereum обновляет исторические максимумы