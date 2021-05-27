МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Инвесторы закупили рекордное за год количество криптовалюты биткоин, пишет "Российская газета", ссылаясь на данные Chainalysis. Barron's: биткоин снова падает, и это хорошая новость

Так называемые "киты"* воспользовались просадкой биткоина до $29 925 и крупно "закупились" криптовалютой. По информации с сервиса отслеживания транзакций, во время обвала было куплено 77 тысяч биткоинов на сумму около трех млрд долларов.

Ранее сообщалось, что биткоин начали закупать еще тогда, когда его стоимость оказалась ниже $35 тысяч. Затем, когда актив подешевел до $30 тыс., произошел крупнейший за год отток криптовалюты с бирж. За сутки было выведено более 175 тыс. цифровых "монет". В настоящее время биткоин торгуется у отметки в $40 тыс.

Читайте также:

Биткоину прогнозируют взлет до ста тысяч долларов

*"Киты" — игроки на рынке, стремящиеся сбить стоимость актива, а затем скупить большое его количество на волне снижения стоимости, прим. ред.