МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена в скором времени может перейти к удушению криптовалютного рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию телеграм-канала российского миллиардера Олега Дерипаски (Forbes оценивает его состояние в 4,7 миллиардов долларов, с 2018 года Дерипаска находится под санкциями США). Эксперт рассказал, почему Ethereum совсем скоро обгонит биткоин

"Занервничали банкроты за океаном: регуляторы США хотят взять под контроль рынок криптовалют", — написал Дерипаска. По его словам, американские регуляторы решили взять под контроль крипторынок из-за того, что от властей ускользает рынок объемом 1,5 триллионов долларов. Эти средства власти могут использовать для рефинансирования "неподъемного долга" федерального бюджета США, считает миллиардер.

Дерипаска сослался на слова исполняющего обязанности главы Управления контролера денежного обращения США (OCC) Майкла Хсу о том, что пока все сводится к координации между агентствами.

"Посмотрим, как скоро байденовская команда перейдет от "координации" рынка криптовалют к его удушению", — отметил миллиардер.

РБК напомнил, что ранее глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер во время слушаний в Палате представителей Конгресса США призвал разработать нормативно-правовую базу для функционирования криптовалютных бирж. По его мнению, это необходимо сделать для регулирования работы с цифровыми активами на территории США.