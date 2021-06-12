МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. В настоящий момент на рынке криптовалют наблюдается коррекция. Директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич рассказала, как использовать данный период для наилучшего инвестиционного результата, пишет "РБК".

Стоимость главной криптовалюты существенно упала, и на вечер 12 июня цена одного биткоина равна $32,8 тыс. В апреле актив выходил на пиковую стоимость в $64,8 тыс. По мнению эксперта, данная ситуация позволяет купить в два раза больше биткоина по сравнению с теми, кто входил на рынок в апреле.

Станкевич считает, что коррекция — часть фазы роста, поэтому ее можно рассматривать как возможность выгодной покупки цифровых монет.

«Текущая ситуация видится мне как однозначная возможность купить биткоин по более привлекательной цене», — отметила она, рекомендовав придерживаться консервативного варианта инвестирования, сохраняя в портфеле 50% долю Bitcoin.

Аналитик советует регулировать объем биткоина исходя из доли данной криптовалюты на рынке, так как данный индикатор отражает ликвидность актива.

Помимо этого, Станкевич назвала самые привлекательные для инвестиций альтернативные криптовалюты (альткоины — ред.)

Лидирующий альткоин Ethereum — другой актив, необходимый к включению в инвестиционный портфель, считает аналитик. Китай продолжает атаковать биткоин

"Эфир" демонстрирует хорошую динамику и относительно устойчив к волатильности. Другой стимул смотреть на Ethereum с оптимизмом — перспектива запуска сети Ethereum 2.0.

Неплохим цифровым активом, по мнению Станкевич, является Cardano. Эксперт утверждает, что данный альткоин — реальный конкурент Ethereum.

Помимо этого, Станкевич призвала помнить, что самые рискованные инвестиции могут принести наибольшую прибыль. Поэтому желательно оставлять для них 10% портфеля.

«Здесь ключевое правило такое — инвестируйте «лишние» деньги, то есть столько, сколько не боитесь потерять», — добавила эксперт.

К активам такого рода она отнесла Dogecoin, который, по ее словам, зависит исключительно от инфошума и твитов Илона Маска.

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