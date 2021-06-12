МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Ethereum отлично справляется с волатильностью цен на рынке, пишет портал Cryptoonliner, приводя слова аналитика Амстердамской биржи Михаэля ван де Поппе (Michaël van de Poppe).

"Эфириум опирается на уровень поддержки между $2300 и $2400 и отлично выглядит на графике дневной торговли. Рынок не так плох", — сообщил де Поппе. Эксперты рассказали, почему нисходящий тренд биткоина пока продолжится

Как полагает эксперт, когда внимание инвесторов акцентировано на биткоине, эфириум, сосредоточившись в данном диапазоне, "накапливает энергию" для существенного роста в июле.

Аналитик считает, что возможные уровни сопротивления для ETH — $2,900, $3,275 и $3,704. Однако не уточняется, в какие сроки альткоин выйдет на эти уровни.

Движение вверх ожидается в следующем месяце, ближе к обновлению хардфорка London *.

Сообщается, что доля ETH составляет более 18%, за последний месяц колебания оставались в рамках 18-20%.

Это говорит о том, что инвесторы не избавляются от "эфиров", и криптовалюта сохраняет свою долю рынка. Ощутимую распродажу алькоина зафиксировали только после снижения от исторического максимума 12 мая, когда стоимость альткоина достигла $4362.

Объем торгов ETH 20 мая превышал $93 млрд, сейчас он уменьшился в 3,5 раза до $23 млрд и с июня держится на этом уровне с начала июня. Эксперты считают, что это связано с продажей "эфира" розничными инвесторами. Крупные инвесторы, играющие "в долгую", не стали продавать Ethereum, а некоторые наращивали свои активы "на низах".

Так было 24 мая, когда объем торгов вырос до $61 млрд после уменьшения стоимости актива ниже $2000 за коин.

Как утверждает аналитик, крупные инвесторы не избавляются от ETH, потому что "эфир" был создан не как криптовалюта, как платформа для смарт контрактов со своей внутренней валютой, которая оказалась привлекательной для инвестиций. Ведь именно смарт-контракты наиболее полезны для криптоиндустрии.

Миллиардер Тим Дрепер (Tim Draper) считает, что криптовалюты "уже меняют важнейшие сферы, такие как финансы, страхование, государственное управление и здравоохранение. Речь в первую очередь о хранении данных в блокчейне. Дальше подключается искусственный интеллект, который оперирует данными с помощью смарт-контрактов".

Поэтому востребованность платформ для смарт-контрактов будет расти, а их внутренние криптовалюты будут менее волатильными. Ethereum же остается лучше платформой для смарт-контрактов, уверен Дрепер.

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* Хардфорк «жесткая развилка» — это изменение исходного кода блокчейна, создающее новые правила работы алгоритмов, несовместимые с прежними. Поэтому после хардфорка необходимо обновить ПО. В июле 2021 года в сети Ethereum планируется хардфорк под названием London, ред.