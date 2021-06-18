МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Эксперты в беседе с РБК оценили, почему на рынке криптовалют может начаться передел и когда доля биткоина будет снижаться. Эксперт спрогнозировал курс биткоина к концу дня

Отмечается, что многие альткоины от майских пиковых значений потеряли свыше 60%. Когда месяц назад капитализация рынка криптовалют обновила исторический максимум — показав небывалые $2,6 триллиона, доминация биткоина впервые за три последних года падала ниже 38%. Ведь пока котировки первой криптовалюты снижались, альткоины обновляли ценовые максимумы.

Но теперь ситуация изменилась. С середины прошлого месяца доля биткоина постепенно растет. Альткоины — теряют в цене значительно сильнее, чем первая криптомонета.

По состоянию на 17 июня 20:00 мск доминация биткоина составляет 43,7%, Ethereum — 16,9%, пишет издание.

Как прокомментировал сооснователь BitCluster Сергей Арестов, обычно во время коррекции и стабилизации курса после резкого роста доля биткоина начинает преобладать над альткоинами. Альткоины быстрее растут в цене, но также резко падают, добавил он. Эксперт назвал биткоин "незрелым" активом, который нуждается в развитии

"Этой весной мы видели многократный рост некоторых альткоинов исключительно на хайпе", — рассказал эксперт и выразил уверенность, что альткоины снова начнут быстрее дорожать, чем биткоин. Но для этого необходимо, чтобы рынок вернулся к росту.

Директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев рассказал, что альткоины всегда реагировали на движение биткоина с определенным лагом. Эта связь всегда была неразрывной, но сейчас ситуация может измениться.

В настоящее время все чаще заявляют о неэкологичности майнинга биткоина. Из-за этого появление сильной экологичной альтернативы может ослабить корреляцию между биткоином и криптоактивами, которые делают ставку на экологию, считает Кирпичев и добавляет, что такой альтернативой может стать Ethereum, когда его сеть перейдет на версию Eth 2.0.

Напомним, что на этой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина в своем выступлении в Госдуме заявила, что регулятор по-прежнему против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством.

"Наша позиция не изменилась. Мы относимся к так называемым криптовалютам достаточно сдержанно. Это денежный суррогат, и мы против того, чтобы криптовалюты, как частные цифровые, даже деньгами их не хочется называть, использовались для расчетов внутри страны", — сказала глава регулятора.