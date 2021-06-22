МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. За последние сутки приток биткоинов на биржи оказался на максимальных значениях с марта 2020 года. Как пишет РБК, тогда это было обусловлено падением цены актива на 50% за день, криптомонета торговалась на отметке ниже $4 тысяч. Биткоин теряет более 11% стоимости за сутки

В июне текущего 2021 года произошел самый крупный суточный приток биткоинов на криптобиржи с марта 2020 года, пишет издание со ссылкой на аналитиков блокчейн-компании CryptoQuant.

Исполнительный директор компании Ки Янг Джу заявил, что "киты" начали продавать активы. Это усиливает медвежьи настроения на рынке.

"Китами" называют крупных держателей криптовалюты.

Платформа CryptoQuant использует в своих расчетах индекс капитуляции "китов", он позволяет оценить действия игроков в текущий момент времени.

Сейчас этот индекс перешел в положительную зону: это сигнализирует о возможной продаже биткоина крупными игроками. "Крест смерти": Китай снова обвалил биткоин

Поясняется, что индекс был положительным в 2018 и 2019 годах: тогда криптовалюты находились в стадии глубокой коррекции.

18 мая 2021 года был зафиксирован предыдущий рекордный приток биткоинов — максимум за 14 календарных месяцев. Но уже 19 мая стоимость первой криптовалюты обвалилась почти на треть — до $30 тысяч.

Издание предполагает, что пользователи начинают активно отправлять свои биткоины на биржи, когда хотят от них избавиться. Отток криптомонет с торговой площадки говорит об обратном: инвесторы продолжают хранить активы в ожидании дальнейшего роста котировок.